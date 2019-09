Oostenrijks parlement verzet zich tegen EU-akkoord met Brazilië wegens bosbranden

Het Oostenrijks parlement heeft woensdag de regering opgeroepen om het akkoord tussen de Europese Unie en de Mercosur niet te bekrachtigen, vanwege twijfels rond de engagementen van Brazilië inzake het milieu. In het Amazonegebied woeden al maanden zware branden, en president Jair Bolsonaro wordt ervan beschuldigd niet tegen die branden te willen optreden.

Het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en de landen van de Mercosur (Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay) werd in juni afgesloten na twintig jaar onderhandelen. Om van kracht te worden, moeten alle EU-lidstaten het akkoord bekrachtigen.

Vier van de vijf partijen in het Oostenrijkse parlement hebben woensdag de regering opgelegd om het akkoord niet te ondertekenen.

“Oostenrijk gaat het Mercosur-akkoord verwerpen”, aldus parlementslid van de conservatieve ÖVP en voormalig minister van Milieu Elisabeth Köstinger. “In Zuid-Amerika worden tropische wouden vernield door vuur om grasland te creëren en goedkoop rundvlees naar Europa te sturen.”

Duitsland en Spanje wel pro

De Franse president Emmanuel Macron had er eind augustus ook al mee gedreigd om het akkoord niet te ondertekenen omdat de Braziliaanse president Jair Bolsonaro “gelogen” heeft over zijn engagementen ten bate van het milieu. Ook Ierland verzet zich om die reden tegen het ratificeren van het akkoord. Luxemburg liet dan weer weten de bekrachtiging te willen bevriezen, terwijl landen als Duitsland en Spanje hebben opgeroepen om het historisch akkoord te ondertekenen. Europees president Donald Tusk waarschuwde in augustus dan weer dat de ratificatie van het akkoord moeilijk wordt als de grote bosbranden in het Amazonegebied blijven aanhouden.