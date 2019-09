Connor Rousseau (26) stelt zich kandidaat als voorzitter SP.A

Connor Rousseau is amper 26 jaar en werd nog maar pas voor het eerst verkozen, maar stelt zich nu officieel kandidaat als nieuwe voorzitter van SP.A. Dat berichten De Standaard en Het Laatste Nieuws. “Te weinig ervaring? Tja, we hébben bij de SP.A voorzitters met ervaring gehad. Kijk waar dat ons heeft gebracht.”

Als hij verkozen wordt, zal hij de jongste partijvoorzitter uit de Belgische geschiedenis zijn. Maar volgens uittredend SP.A-voorzitter John Crombez is Rousseau beter voorbereid dan gedacht.

“Ik draai al enkele jaren mee”, vertelt Conner Rousseau in De Standaard. Hij werkte tijdens zijn rechtenstudies voor Crombez. Bij de verkiezingen van 26 mei trok hij de Oost-Vlaamse lijst en raakte hij voor het eerst verkozen, nu is hij fractieleider in het Vlaams Parlement. “Ervaring? Ik heb dat verwijt al zo dikwijls gehoord. Tja, we hebben voorzitters met ervaring gehad, zelfs professoren die boeken schreven. Kijk waar dat ons heeft gebracht. De partij is niet op orde, we krijgen geen lijn in onze uitspraken. Het moet anders.”

Om opnieuw kiezers te lokken heeft de partij volgens hem een “elektroshock” nodig.

Rousseau heeft naar eigen zeggen een “gedeeld leiderschap” voor ogen, met onder anderen Mo Ridouani, Jinnih Beels, Meryame Kitir, Melissa Depraetere, Joris Vandenbroucke en “ook met alle leden en sympathisanten”.

Voorlopig is Rousseaus enige tegenkandidaat voor het SP.A-voorzitterschap de onbekende Gentenaar Hannes De Reu (33). De officiële procedure voor de voorzittersverkiezingen is pas maandag opgestart. Geïnteresseerden hebben nog tot 4 oktober om een kandidatuur in te dienen. Rousseau zegt niet te geloven dat Crombez zich alsnog opnieuw kandidaat zou stellen.