Lien Van de Kelder woont met kindjes tijdelijk in Bangkok: “Het was niet evident, maar dit was een unieke kans”

Actrice Lien Van de Kelder is met kinderen van vier en zes verhuisd naar Thailand. Daar werkt haar man Hans Herbots in Bangkok al een tijdje aan de nieuwe tv-serie ‘The Serpent’, bedoeld voor Netflix en BBC. “Ik haal de kinderen van school op met een tuktuk”, zegt ze in Het Laatste Nieuws.

Voor vier maanden moest Hans Herbots naar Bangkok verhuizen. Dan zou Lien Van de Kelder, net zoals de voorbije twee jaar, haar man weinig zien. Dus reisde ze hen achterna, met hun kinderen Victor (4) en Jeanne (6).

Van de Kelder werkt daar verder als juriste voor haar kantoor in Mechelen. Maar voor de kinderen was de aanpassing groter, zegt ze. Die krijgen nu les in het Engels en Frans in een internationale school. “Ik haal hen op met een tuktuk, wat ze zalig vinden. Ze missen natuurlijk wel hun vriendjes in België, maar ’s avonds zijn ze altijd enthousiast.”

“Het was niet evident om ons leven in België tijdelijk on hold te zetten en alles te regelen. Maar dit was een unieke kans, waar we heel dankbaar voor zijn.”