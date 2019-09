Nederlands praten op de markt in Asse, of kraam verdwijnt

Asse - In Asse moeten marktkramers altijd éérst Nederlands spreken met klanten. Anders volgt een sanctie. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Op de naambordjes en uithangborden van elk marktkraam in Asse mag voortaan enkel Nederlands te lezen zijn. Dat schrijft een nieuw marktreglement voor, dat door de gemeenteraad is goedgekeurd. Enkel Nederlands in de schriftelijke communicatie dus. Maar het nieuwe reglement gaat verder: Nederlands moet ook de voertaal blijven op de markt. De bedoeling is dat marktkramers als eerste taal Nederlands gebruiken.

Het gebruik van het Nederlands staat in de randgemeente onder druk omwille van verfransing en de komst van nieuwkomers. Dat vindt schepen Sigrid Goethals (N-VA). “Wij zijn en blijven een Nederlandstalige gemeente en daarom willen we het gebruik van onze taal sterk aanmoedigen”, zegt ze in Het Laatste Nieuws.

De controle op het reglement zal door gemeenschapswachten gebeuren. Een sanctie kan zijn dat de vergunning van een marktkramer die weigert Nederlands te spreken, wordt ingetrokken.