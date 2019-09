Banken zien aantal fietsleningen verdubbelen: Belg leent gemiddeld 3.300 euro

De Belgische banken hebben in de voorbije maanden het aantal kredietaanvragen voor nieuwe fietsen, e-bikes en speedpedelecs nagenoeg zien verdubbelen. Dat bericht De Tijd donderdag.

Vorig jaar ging het aantal aanvragen voor een fietslening al maal vier, en ook dit jaar kloppen klanten massaal aan voor een krediet, leert navraag bij de Belgische grootbanken.

Belfius meldt dat het aantal aanvragen in de eerste jaarhelft met 80 procent is gestegen tegenover dezelfde periode vorig jaar. Argenta signaleert een toename van 99 procent over de eerste acht maanden van 2019 en BNP Paribas Fortis stelt een verdubbeling van het aantal aanvragen vast. Bij KBC is het aantal fietsleningen dit jaar al met 65 procent gestegen, ING België heeft het over een toename van 136 procent.

Gemiddeld 3.300 euro

Al moet daarbij worden opgemerkt dat het gaat om leningen voor alle voertuigen op twee wielen, dus ook motorfietsen of scooters. Aparte cijfers voor elektrische fietsen en speedpedelecs worden niet gegeven.

Op basis van de cijfers van de grootste vijf banken van het land blijkt dat Belgen gemiddeld 3.300 euro lenen voor een nieuwe fiets of speedpedelec. De gemiddelde looptijd van zo’n lening bedraagt 27,5 maanden.