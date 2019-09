Brand in petroleumbedrijf in Antwerpse haven: werknemers geëvacueerd

In het Antwerpse havengebied is donderdagochtend een bedrijf ontruimd nadat er brand was ontstaan aan een tank met diesel. Dat zegt de Brandweer Zone Antwerpen. Het zou gaan om een petroleumbedrijf aan de Scheldelaan.

Op het adres van de brand is volgens de eerste berichten petroleumbedrijf Gunvor gevestigd. Volgens woordvoerster van de Antwerpse brandweer, Jasmien O, wordt het vuur nu beschuimd door de bedrijfsbrandweer in samenwerking met Brandweerzone Antwerpen in een poging de brand onder controle te krijgen.

De operationele coördinatiefase van het rampenplan is van kracht om de hulpverlening zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.