Nieuw-Zeelandse wetenschappers hebben tien maanden lang onderzoek gedaan naar het monster van Loch Ness. Via DNA-onderzoek verzamelden ze 259 waterstalen op verschillende dieptes. Nu zijn de resultaten daarvan bekend. Opvallend: Nessie kan geen reptiel zijn, want er is geen enkel spoor van plesiosaurus of aanverwanten gevonden. Wel zou het gaan om een paling.