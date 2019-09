Inzameling voor Pia is wereldnieuws: “Ongelooflijke solidariteit voor kleine baby”

Britse BBC: “Bijna één miljoen Belgen betalen voor levensreddend medicijn voor baby Pia”

Amerikaanse New York Daily News: “Belgen doneren geld aan baby voor levensreddende therapie”

Nearly 1 million Belgians donated money for a baby to receive lifesaving gene therapy.



The drug is not available in Europe, forcing the parents to travel to the U.S. and pay $2.1 million, the full price of the treatment. https://t.co/LSkq9PI8C3