Ontsnapte panter aan Belgische grens glipt binnen in appartement

In de Franse gemeente Armentières, tegen de Belgische grens, doolde woensdagavond rond 18.30 uur een zwarte panter op de daken. Volgens omwonenden was het dier ontsnapt uit het huis van een buurtbewoner. Het dier glipte zelfs binnen in een appartement waarvan het raam openstond.

Politie en brandweer stelden een perimeter in, uit vrees dat het dier op straat zou springen. Ze schakelden een dierenarts in om het ontsnapte dier, dat rustig rondwandelde in de dakgoot van een huizenblok, veilig te kunnen vangen. Volgens La Voix Du Nord drong de panter zelfs een appartement binnen via een openstaand raam. Toen kon het dier omsingeld worden en vuurde de dierenarts een verdovend pijltje af. De panter kon uiteindelijk na een uur gevangen worden zonder dat er gewonden vielen.

« Ce monde devient fou » C’est un mantra que je répète régulièrement...

Tu sors promener ton chien après le boulot, tu vois flics et pompiers au loin... Et là, stupeur, on t’annonce qu’une panthère noire se balade sur les chêneaux !!! ??

Images ci-dessous chopées sur FB ?????? pic.twitter.com/HW0BsK4qwX — antonbundle (@antonbundle) September 18, 2019

Waar het dier vandaan kwam, is nog niet duidelijk. Omwonenden vermoeden dat het dier ontsnapte uit het huis van een buurtbewoner die met vakantie was. Een panter houden is eigenlijk verboden, dus verhuist het dier na verzorging wellicht naar een dierentuin.