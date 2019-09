Spectaculaire beelden van BMW die uitbrandt op E313

Ranst - Een BMW is donderdagochtend uitgebrand op de E313 ter hoogte van Ranst. De twee inzittenden konden met hun hond aan het vuur ontsnappen. In de richting van Antwerpen was de snelweg volledig versperd door een grote rookontwikkeling, in de omgekeerde richting werd één rijstrook gesloten.

Het brandend voertuig is ook te zien op de camera’s van het Vlaams Verkeerscentrum. Woordvoerder Peter Bruyninckx: “De personenwagen vatte vuur in volle rit, en zette zich aan de middenberm. De brand veroorzaakte een wit gordijn van rook.”

De twee passagiers konden met hun hond de auto tijdig verlaten en ook de hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Door die grote rookontwikkeling, en omdat de brandweer veilig zou kunnen blussen, werden de vier rijstroken en de busstrook richting Antwerpen volledig versperd”, zegt Bruyninckx. “Omdat het voertuig aan de middenberm stond, werd ook in de andere richting het linkerrijstrook even gesloten. In de richting van Hasselt stond ook een kijkfile.”

Intussen is in de richting van Antwerpen de busstrook geopend en is er weer minimale doorgang.