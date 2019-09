Steeds meer kinderen en vrouwen overleven dankzij betere gezondheidsdiensten

Steeds meer vrouwen en hun kinderen overleven vandaag. Dat is te danken aan een betere toegang tot betaalbare, kwaliteitsvolle gezondheidsdiensten. Dat blijkt uit nieuwe schattingen van kinder- en moedersterfte. Ondanks die vooruitgang sterft elke 11 seconden ergens ter wereld een zwangere vrouw of pasgeboren baby. Dat meldt Unicef donderdag.

Sinds 2000 is het aantal sterfgevallen onder kinderen met bijna de helft verminderd en het aantal sterfgevallen bij moeders met meer dan een derde. “In landen die iedereen veilige, betaalbare en hoogwaardige gezondheidsdiensten bieden, overleven vrouwen en baby’s”, zegt dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). “Dat is de kracht van universele toegang tot gezondheidszorg.”

Uit de nieuwe schattingen blijkt echter dat er vorig jaar 6,2 miljoen kinderen jonger dan 15 jaar stierven en in 2017 meer dan 290.000 vrouwen overleden als gevolg van complicaties tijdens de zwangerschap en de bevalling. Van de totale kindersterfte kwamen 5,3 miljoen overlijdens voor in de eerste 5 jaar, met bijna de helft hiervan in de eerste levensmaand. De nieuwe schattingen werden donderdag bekendgemaakt door verschillende agentschappen van de Verenigde Naties, onder leiding van Unicef en de WHO.

Elke 11 seconden

Vrouwen en pasgeborenen zijn het meest kwetsbaar tijdens en onmiddellijk na de bevalling. Naar schatting 2,8 miljoen zwangere vrouwen en pasgeborenen sterven elk jaar, of 1 elke 11 seconden, meestal door oorzaken die voorkomen kunnen worden. Kinderen lopen het grootste risico om in de eerste levensmaand te sterven, vooral als ze te vroeg of te klein worden geboren, complicaties hebben tijdens de geboorte, aangeboren afwijkingen of contractinfecties opliepen. Ongeveer een derde van deze sterfgevallen gebeurt op de eerste dag en bijna driekwart alleen al in de eerste week.

De schattingen tonen ook enorme ongelijkheden wereldwijd, waarbij vrouwen en kinderen in Afrika beneden de Sahara een aanzienlijk hoger risico op overlijden lopen dan in alle andere regio’s. Het niveau van moedersterfte is bijna 50 keer hoger voor vrouwen in Afrika beneden de Sahara en hun baby’s hebben 10 keer meer kans om te sterven in hun eerste levensmaand, vergeleken met landen met een hoog inkomen.

Doel is om de wereldwijde moedersterfte te verminderen tot minder dan 70 per 100.000 levend geborenen in 2030. De wereld zal dit doel met meer dan 1 miljoen levens te kort komen als het huidige tempo van de vooruitgang doorgaat, voorspelt Unicef.