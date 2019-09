Prinses Astrid geeft inkijkje in haar leven: “Mijn moeder noemt ons de familie Kiss, omdat we zo aan elkaar hangen”

“Er gaat haast geen dag voorbij of al mijn kinderen hebben me eens gebeld. We hangen als gezin nauw aan elkaar. Daarom noemt mijn moeder, koningin Paola, ons de familie Kiss.” Dat vertelt prinses Astrid (57) in een openhartig gesprek met Point de Vue.

De prinses gaf het openhartig interview naar aanleiding van haar 35ste huwelijksverjaardag met prins Lorenz. “We leerden elkaar kennen op een boot van 12 meter lang,samen met 9 mensen. Een neef van ons was ervan overtuigd dat Lorenz en ik goed zouden samen passen.”

De prinses, haar man Lorenz en hun vijf kinderen hebben een WhatsApp-groepje waarin ze elkaar constant kunnen bereiken. “We posten daarop onze vragen en geven elkaar antwoord”, zegt Astrid. Daarnaast heeft de prinses nog een apart WhatsApp-groepje voor enkel maar gesprekken over de kleinkinderen Anna-Astrid (3) en Maximilian (een paar weken), de kinderen van haar oudste zoon Amedeo en Elisabetta Rosboch von Wokenstein.

Bidden

Enkel de jongste dochter Laetitia Maria is nog thuis. De vier andere kinderen leven zelfstandig en werken. In de financiële wereld, in de juridische wereld, in de sector van de hernieuwbare energie en in een groot internationaal bedrijf. “Maar bijna elke dag heb ik ze aan de lijn. En wanneer ze zorgen hebben, vragen ze me voor hen te bidden.”

Amedeo, Elisabetta en de kinderen Anna-Astrid en Maximilian. Foto: BELGA_HANDOUT

De kinderen geven hun moeder ook elk een eigen koosnaampje. De een noemt haar Moustique, de ander Mamouche, voor nog een ander is het Mamouni. “En mijn moeder noemt ons allemaal samen de familie Kiss.”

Ninou en Nonno

Astrid vertelt verder dat ze is gevallen voor Lorenz’ spontaniteit en de manier waarop hij mensen rondom hem blij kan maken. “We lachen nog heel veel samen”, zegt Astrid. “Lorenz is ook mijn beste vriend.”

Samen zijn ze Ninou en Nonno voor de kleinkinderen Anna Astrid en Maxilian. “Toen Maxililian is geboren, zei Amedeo iets heel moois”, vertelt Astrid. “Mama, jij zei altijd: hoe meer kinderen een vrouw heeft, hoe groter haar moederhart wordt. Wel, met de geboorte van Maximilian is ook mijn vaderhart gegroeid.”

bekijk ook

Furieuze prinses Astrid maakt ruzie met protocolchef tijdens défilé