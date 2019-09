Jacky Secke, de eerste BV-callboy over zijn turbulente leven: “Ik leef nog van wat ik 20 jaar geleden verdiende”

Gent -

Donderdagavond, Callboys-avond. Lachen met de avonturen van Jay, Randy en Devon. Dat is fictie. Jacky Secke was de realiteit. Twintig jaar geleden was hij de meest gevraagde gigolo van het land. In 2001 dikte zijn biografie zijn bekendheid nog aan. Vandaag staat Jacky Secke (50) op het punt een nieuwe nachtclub te openen in Gent. Maar op donderdag kijkt hij naar Callboys. “Vooral de humor is herkenbaar.”