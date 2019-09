Belgische F-16 stort neer in Frankrijk: ook piloot die aan hoogspanningslijn hing, is ongedeerd

Een Belgische F-16 is tijdens een oefening gecrasht in het Franse Pluvigner, in het westen van het land. Dat melden Franse media. Eén piloot is terecht, een ander hangt met zijn parachute nog aan een hoogspanningslijn. Zijn toestand is nog onduidelijk.

De Franse krant Ouest-France meldde eerst dat er een dodelijk slachtoffer gevallen zou zijn, maar dat blijkt niet te kloppen. De Standaard vernam bij Defensie dat de twee piloten gebruikmaakten van hun schietstoel. Eén piloot is terecht, de andere hangt nog met zijn parachute aan een hoogspanningslijn. Volgens de prefectuur zijn beide personen ongedeerd.

De crash vond plaats tijdens een navigatie-oefening, als gevolg van een technisch probleem. De brandweer werd opgeroepen om 10.30 uur en ook de politie is ter plaatste. In de omgeving was een zwarte rookpluim te zien.

Het zou gaan om een toestel van de basis in Florennes bij Namen.

NEWS @BeAirForce - een van onze #F16 is verongelukt in de buurt van Lorient Frankrijk. De piloten hebben het vliegtuig verlaten met hun schietstoel. — Belgian Air Force???? (@BeAirForce) September 19, 2019

Het ging om een tweezitter. De twee piloten maakten gebruik van hun schietstoel. Eén piloot is terecht, een ander hangt nog aan een hoogspanningslijn.

Het vliegtuig zou op vijftig meter afstand van een woning neergestort zijn. De inwoners van de woning zouden geëvacueerd zijn. “Mijn vrouw was op dat moment in het huis”, zegt Patrick Kauffer tegen de Franse krant Le Télégramme. “Plots hoorde ze een enorme explosie, gevolgd door een tweede. Ze is naar buiten gerend, de tuin in, en zag het brandende wrak van het vliegtuig liggen.”