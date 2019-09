Gent of Genk? Het blijft voor verwarring zorgen: “Hopelijk weten jullie om 21u tegen wie je moet spelen”

AA Gent begint vandaag (om 21u) aan de groepsfase van de Europa League. De Buffalo’s kijken in de Ghelamco Arena de Fransen van Saint-Étienne in de ogen. Maar in het buitenland is het onderscheid tussen Gent en Genk nog altijd niet even duidelijk...

De Fransen pakten op hun sociale media uit met een voorbeschouwing op Genk-Saint Etienne…

“Hopelijk weten jullie tegen 21u tegen wie jullie moeten spelen”, reageerden de Buffalo’s laconiek op die blunder.

Gent overleefde deze zomer drie voorrondes en wil ook in de poules een rol van betekenis spelen. “Onze ambitie is de volgende ronde te halen”, zegt coach Jess Thorup in aanloop naar het duel. “Met de kwaliteiten die mijn team heeft moet dat lukken. Saint-Etienne is een sterke tegenstander uit een sterke competitie. Ik kijk uit naar het treffen.”

In de andere wedstrijd in groep I ontvangt Wolfsburg in Duitsland de Oekraïners van Oleksandrija.