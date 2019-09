Vrouw vindt kikker in Panos-broodje: “Horror. Jullie hebben wat uit te leggen”

De vrouw in kwestie postte woensdag een foto van het broodje op de microblogsite. “Beeld je de HORROR in toen ik deze middag een kikker in mijn broodje vond. Panos, jullie hebben wat uit te leggen”, schrijft ze.

Imagine my HORROR when I discovered a frog in my baguette this afternoon?? @PanosBelgium you have some explaining to do!!! @AFSCA_Conso @foodsafetynews #Panos #AFSCA @RTBFinfo @RTBF @rtlinfo @BRUZZbe pic.twitter.com/fcTcUz1VOr