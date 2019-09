Appartement zussen onbewoonbaar na keukenbrand, brandweer redt hondje van vlammen

De schade in de flat is groot. Foto: jhm

Nieuwpoort - Twee zussen die samen in een flat wonen, in een woning in de Albert I-Laan in Nieuwpoort moeten tijdelijk op zoek naar een ander onderkomen. Donderdagochtend brak er rond 10.30 uur een hevige brand uit in hun flat.

Die ontstond vermoedelijk door een probleem met de kookplaat en breidde zich snel uit naar een keukenbrand. Het was een onderbuur die plots een raam hoorde breken en dikke zwarte rookwolk zag opstijgen. Hij belde een van de zussen op. Zij waren net gestopt om iets te drinken tijdens een wandeling. Toen ze terugkwamen verkeerden ze in lichte shock. Ze waren wel blij omdat de brandweer hun hondje uit de flat had weten te halen.

“Bij aankomst was er al een hevige rookontwikkeling zichtbaar aan het appartementsgebouw”, zegt Kristof Louagie van brandweerzone Westhoek. “De voordeur van het appartement moest geforceerd worden om binnen te raken. Daar stootte de brandweer op een hevige keukenbrand.” De brandweerposten van Nieuwpoort, Koksijde en Oostduinkerke kregen het vuur wel snel onder controle. Maar de schade is groot.

“De hele keuken brandde uit en elders in de flat is er veel rook- en roetschade”, zegt Barbara Wyseur van de stad Nieuwpoort. Zij kwam als noodplanningsambtenaar kijken of de zussen een noodwoning wilden. “Maar de twee zussen gaven aan dat ze bij familie terecht kunnen. Hun appartement zal wellicht enkele maanden onbewoonbaar zijn.” Elders in het gebouw is er geen schade.