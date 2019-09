Steeds meer mensen kiezen voor uitvaart in een aula

Meer en meer uitvaarten in Vlaanderen vinden plaats bij uitvaartverzorgers, in een aula, en steeds minder in een kerk. Dat blijkt uit een onderzoek van Radio 2 West-Vlaanderen op basis van cijfers van de uitvaartunie Vlaanderen en uitvaartspecialist Dela.

Zestig procent van de uitvaartplechtigheden in Vlaanderen gebeurt in de aula van een uitvaartcentrum of crematorium, zegt uitvaartverzekaar Dela. Het aandeel van mensen die kiezen voor een uitvaart in een kerk daalt.

Opmerkelijk is dat West-Vlaanderen hierin koploper is in Vlaanderen. Daar kiest 70 procent al voor een uitvaart in een aula. 10 jaar geleden werden nog dubbel zoveel mensen begraven in een West-Vlaamse kerk, zo’n 60 procent.

Het succes van de aula’s heeft onder andere te maken met het feit dat uitvaarten steeds persoonlijker worden, zegt Olivier Van Caeyzeele van het uitvaartcentrum Bleyaert in Knokke: “Mensen kiezen voor een persoonlijke uitvaart, vaak ook voor kleinere en intiemere diensten.”

In 2009 was 35 procent van de uitvaarten in een Vlaamse aula. Dat is zowat de helft van nu. Meestal waren de begrafenissen in het crematorium zelf, omdat er nog niet zoveel aula’s waren bij de begrafenisondernemer.