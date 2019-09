Club Brugge-fans joelen massaal “OCMW” naar Turken: “En dat na de ophef over Lukaku in Italië?”

“OCMW!” De spreekkoren in het Jan Breydelstadion tijdens Club Brugge-Galatasaray logen er niet om. De steek naar de Turkse fans was zelfs in de liveuitzending op tv te horen. “Hier mag je niet te licht over gaan. Die oerwoudgeluiden richting Lukaku vonden wij toch ook niet oké?”, zegt Gents gemeenteraadslid en Galatasaray-fan Mehmet Karanfil. Club Brugge laat weten dat het elke vorm van racisme afkeurt.