Vincent Kompany zéér waarschijnlijk nog niet klaar voor topper tegen Club Brugge: “We moeten ons hoofd gebruiken”

Vincent Kompany geraakt zéér waarschijnlijk niet klaar voor de topper van zondag tegen Club Brugge. “We willen niets forceren, hoe frustrerend het ook is”, zei Anderlecht-coach Simon Davies op de persconferentie. “Kompany wil doodgraag spelen maar we moeten ons hoofd gebruiken.”

Davies moet het in Brugge haast zeker zonder Vincent Kompany stellen. De 33-jarige Rode Duivel viel een maand geleden tegen KRC Genk uit met een hamstringblessure. “De revalidatie van Vincent verloopt goed, al komt de partij in Brugge meer dan waarschijnlijk te vroeg voor hem. Club tegen Anderlecht is een echte topper, maar we gaan zeker niet overhaasten met hem en zo de rest van het seizoen in gevaar brengen. ook met Kemar Roofe gaat het iedere dag beter. Hij traint nog niet altijd mee met de groep maar komt dichter bij een comeback.”

Ook voor spitskomt Club Brugge (zoals verwacht) nog te vroeg: “Hij voelt zich elke dag beter. Maar hij traint nog niet alles mee met de groep. Hij doet veel individueel werk maar moet contacten nog vermijden.”

Anderlecht rekent dit seizoensbegin op heel wat jong talent, dat het in de potige Jupiler Pro League niet altijd onder de markt heeft. Daarom doet de naam van Adrien Trebel weer de ronde. De 28-jarige middenvelder heeft ervaring te over op het hoogste niveau, maar paste niet in de plannen van Kompany. Maandag kreeg de Fransman wel speelminuten bij de beloften.

“De transferperiode ligt achter ons, iedereen maakt nu kans om te spelen. Ook Adrien”, liet Davies alvast (opvallend) een opening. “Hij traint goed en heeft maandag nog gespeeld met de U21. Er is geen enkel fysiek of conditioneel probleem waardoor hij niet geselecteerd kan worden. De enige overweging die we maken bij het samenstellen van onze selectie is ons ‘gameplan’ voor zondag.”

“We zullen onze filosofie zeker niet aanpassen”

De topper in Jan Breydel is helemaal geen cadeau voor paars-wit, dat dit seizoen nog stevig zoekende is. Het contrast tussen beide Belgische grootmachten kan deze eerste maanden van het seizoen niet groter zijn. Terwijl club zich knap plaatste voor de poules van de Champions League en in de competitie tweede staat achter Standard (met een wedstrijd minder), moet Anderlecht haast elke partij een nieuwe klap incasseren. De Brusselaars zijn pas dertiende (5 ptn) en konden nog maar eenmaal winnen. Vorige speeldag verloor Sporting nog kansloos in eigen huis van Antwerp (1-2).

“Maar we zullen onze filosofie zeker niet aanpassen”, beloofde de coach. “We geloven dat we het tij kunnen keren en ik ben er zeker van dat het weldra zal gebeuren.”

“Mijn heel jonge groep heeft al het hele seizoen de juiste instelling op training en dat was de voorbije week niet anders. We hebben voor een project met veel jonge spelers gekozen en ik geloof echt dat alles snel kan keren. Met Club treffen we zondag een ploeg met veel kwaliteiten. Ik bekeek de CL-wedstrijd van woensdag tegen Galatasaray (0-0) en was onder de indruk. Club verdiende meer dan een draw. Ik verwacht een lastig duel, maar we hebben hard gewerkt om hun sterke punten lam te kunnen leggen.”

En wat met… Anthony Vanden Borre?

Davies ging tot slot wat dieper in op de test van Anthony Vanden Borre. De verloren zoon mag van paars-wit enkele maanden meetrainen met de U21. “Anthony speelde in het verleden geweldige matchen, en krijgt nu tijd om weer topfit te geraken. Nadien zullen we kijken wat zijn niveau is. Er staat totaal geen druk op hem. Als hij weer een hoog niveau haalt, vormt hij zeker een meerwaarde.”