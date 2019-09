Met Thomas Meunier staat er één Rode Duivel in ‘Team van de Week’ van Champions League

Rode Duivel Thomas Meunier is opgenomen in het Team van de Week na de eerste speeldag in de groepsfase van de Champions League.

De rechtervleugelverdediger van PSG legde woensdagavond de 3-0 eindstand vast tegen Real Madrid. De twee andere Parijse goals werden gescoord door Angel di Maria, die eveneens de ideale elf haalde net als linkerflankverdediger Juan Bernat.

Foto: REUTERS

Di Maria vormt voorin een duo met Erling Braut Haland. De 19-jarige Noor vond voor Red Bull Salzburg drie keer de weg naar de netten tegen KRC Genk. Hij had daarmee, in zijn eerste Champions Leaguewedstrijd, een groot aandeel in de klinkende 6-2 zege tegen de Belgische kampioen.

Het team:

Ter Stegen (Barcelona) - Leovac (Zagreb), Tagliafico (Ajax), Alvarez (Ajax) - Meunier (PSG), Valbuena (Olympiacos), Gündogan (City), Orsic (Zagreb), Bernat (PSG) - Haland (Salzburg), Di Maria (PSG)