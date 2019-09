Instagram bant dieetlolly’s die beroemdheden aanprijzen: “Een grote overwinning”

Instagram heeft aangekondigd dat het posts aan banden gaat leggen waarin reclame gemaakt wordt voor dieetshakes en -lolly’s. Verschillende celebrities - onder anderen de grote Kardashian-familie en Cardi B - zetten vooral jongeren aan om die producten te gebruiken.

Al maanden voert de Britse actrice Jameela Jamil, bekend van ‘The Good Place’ op Netflix, campagne tegen de dieetshakes. De producten werken niet - je moet er enkel van naar het toilet - en het tast het zelfbeeld aan, vooral van jonge meisjes, zegt ze.

Instagram heeft nu geluisterd naar die verzuchtingen en laat weten dat er een beleid komt rond de shakes en andere cosmetische producten en behandelingen. Sinds deze week rolt het socialemediaplatform een functie uit waarbij gebruikers kunnen melden of een bericht de nieuwe regels overtreedt. Als zo’n post inderdaad cosmetische procedures of afslankproducten bevat, en als er een prijs vermeld wordt of een verwijzing om het spul te kopen, zullen minderjarigen het bericht niet meer te zien krijgen. Als er miraculeuze claims gemaakt worden en er is een commercieel aanbod aan gekoppeld, zoals een kortingscode, dan zal het bericht volledig verwijderd worden van Instagram.

”Dit is een grote overwinning in onze strijd tegen de dieet/detox-industrie”, reageerde Jameela Jamil. “Facebook en Instagram staan op om de fysieke en mentale gezondheid van hun online gebruikers te beschermen. Dit is een belangrijke boodschap. Ik heb zelf een eetstoornis gehad in mijn jeugd en heb zelf de vieze kant van die industrie meegemaakt. Het is een mooie dag voor onze generatie.”