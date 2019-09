Waarom Anderlecht nieuwe spits wellicht nog niet laat starten tegen Club Brugge: druk op Roofe is nu al enorm

Anderlecht zou Kemar Roofe (26) kunnen klaarstomen voor Club Brugge, maar de kans dat de spits zondag aan de aftrap staat, is klein. In deze paars-witte crisistijd en zonder echte voorbereiding is het allesbehalve een cadeau om te debuteren op Jan Breydel. De druk op Roofe – die voor goals moet zorgen – is ondertussen ook enorm.