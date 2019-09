Een pintje bier tappen: veel Belgen hebben er ervaring mee. Maar wat is eigenlijk dé manier om de perfecte pint af te leveren? We vroegen om hulp bij Sint-Gummarus in Lier, de winnaar van Beste Café van Vlaanderen in 2018. Uitbater Björn Gielen toonde ons in vijf simpele stappen hoe dat in zijn werk gaat.