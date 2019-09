“Romelu Lukaku en ploegmaat bij Inter moesten in de kleedkamer uit elkaar gehaald worden”

Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport was Romelu Lukaku betrokken bij een opstootje in de kleedkamer van Inter, na het 1-1-gelijkspel in de Champions League tegen Slavia Praag. Het was zijn maatje Alexis Sanchez die de Rode Duivel en de Kroaat Marcelo Brozovic uit elkaar moest halen.