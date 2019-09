“Zo goed als zeker dat Pia behandeling in België krijgt”

“Pia krijgt haar spuitje”, kondigt Teampia aan op Instagram. Mama Ellen De Meyer bevestigt: de behandelend arts start de procedure op. Het gezin moet er allicht niet voor naar het buitenland.

Nu de 1,9 miljoen euro binnen is, mag er spoed achter gezet worden. Hoe sneller Pia het medicijn Zolgensma krijgt toegediend, hoe beter. Dat peperdure medicijn kunnen de ouders zich nu veroorloven door massale donaties. Hoe langer de toediening echter duurt, hoe meer schade de ziekte, SMA type 1, aan haar spieren kan toedienen.

De behandelende arts van Pia nam daarom gisterenavond al contact op met het bedrijf Avexis, dochtermaatschappij van Novartis. “De procedure mag opgestart worden”, zegt Ellen De Meyer. “Een datum hebben we nog niet. Eerst moet Pia nog verschillende tests ondergaan.”

Maar als daarna groen licht komt, staat wel al zo goed als zeker vast dat Pia in België behandeld wordt. “Dat kan ofwel in het UZ Gent, in het kader van de klinische studie die er al loopt (maar waarvoor Pia net “te laat” kwam, red.) of anders in het UZ Antwerpen.”

