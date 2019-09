Faillissement van KSV Roeselare wordt herroepen, club kan spelen tegen Lokeren

Roeselare - Het faillissement van voetbalclub KSV Roeselare wordt opgeheven. Dat heeft de Ondernemingsrechtbank van Kortrijk zopas beslist. De club kan vrijdag spelen tegen Lokeren. Volgens de rechter is de club wel erg slordig omgegaan met zijn administratie.

De club werd vorige week dinsdag bij verstek failliet verklaard, maar tekende beroep aan. Vandaag heeft de rechtbank geoordeeld dat het faillissement wordt opgeheven. De club, die beweerde dat er op met moment van de failliet verklaring genoeg geld op de rekening stond om de schuldeisers te betalen, zegt dat het faillissement berust op een vergissing. Deze redenering werd door de Kortrijkse rechtbank van koophandel gevolgd. Het faillissement werd ingetrokken.

De rechter was in zijn vonnis wel streng voor de club. Hij noemde het beleid slordig en veroordeelde de club tot alle gerechtskosten. Tijdens het voorlezen van het vonnis waren een tiental KSV-supporters aanwezig in de zaal. Zij reageerden opgelucht.

“Vandaag behandelde de Ondernemingsrechtbank in Kortrijk het verzet dat KSV Roeselare aantekende tegen het faillissement, uitgesproken door diezelfde rechtbank op 12 september”, klinkt het in een persbericht van de Pro League.

“De Pro League neemt akte van de uitspraak van de rechter, die deze middag werd bekendgemaakt, om het verzet van KSV Roeselare gegrond te verklaren. Deze uitspraak stelt de club in staat om haar professionele activiteiten terug op te nemen. De wedstrijd van morgen, om 20u30, tussen Sporting Lokeren en KSV Roeselare kan bijgevolg plaatsvinden.”

Lokeren aast op eerste zege dit seizoen

Vrijdagnamiddag kreeg Lokeren-voorzitter Louis de Vries een telefoontje van de Pro League dat de wedstrijd die voorzien was op vrijdag tegen Roeselare wel degelijk plaats heeft. Bij Lokeren is men opgelucht dat men één dag op voorhand nu echt zekerheid heeft dat er gevoetbald kan worden op Daknam tegen Roeselare.

“Op sportief vlak is de voorbereiding verlopen zoals dat hoort. Onze trainingen gingen gewoon door alsof er sowieso zou gespeeld worden. Glen De Boeck kan beschikken over een gemotiveerde kern die op zoek gaat naar een eerste zege dit seizoen. Vorig weekend waren we er al dichtbij tegen Westerlo. Hopelijk staat het geluk nu wat meer aan onze kant”, meldde persverantwoordelijke Guy Van den Broeck van Sporting Lokeren.