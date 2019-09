Bloemenzee voor kantoor en woning van vermoorde advocaat Wiersum

Op de stoep voor het kantoor van de geliquideerde advocaat Derk Wiersum in Amsterdam-Zuid ligt een kleurrijke bloemenzee. Ook bij zijn woning in Buitenveldert liggen bloemen rondom een boompje.

Advocaten vanuit de hele stad brengen boeketten bij het kantoor aan de Jacob Obrechtstraat. Mensen lopen af en aan. Ook stoppen er geregeld bloemisten om een bestelling af te leveren. Veel voorbijgangers blijven even stilstaan voor het pand. Op een lint dat aan een boeket hangt van AMS advocaten staat: “Wij laten ons niet de mond snoeren”.

Ook de deken van de Orde van Advocaten Amsterdam, Evert-Jan Henrichs, heeft bloemen neergelegd. “Wij ondersteunen dit initiatief van harte.”

Foto: BELGAIMAGE

De raadsman van kroongetuige Nabil B. werd woensdagochtend doodgeschoten toen hij zijn woning verliet. Ondanks de aanslag op hun collega Derk Wiersum, “een aanslag op de rechtsstaat”, blijven advocaten hun werk onverminderd doen, stellen zij donderdag in een gezamenlijk standpunt.

“Klootzakken”

“Samen met het Openbaar Ministerie en de rechtspraak doen wij wat we kunnen om het kwaad tot een minimum te beperken. Anders hebben de - excuses voor de term - klootzakken gewonnen. Dat gaan we niet doen”, zei algemeen deken Johan Rijlaarsdam tijdens een vergadering van de Orde van Advocaten in Utrecht. Aan het begin van de bijeenkomst werd Wiersum herdacht. Er waren toespraken en de aanwezige advocaten hielden een minuut stilte.

Advocaten moeten volgens Rijlaarsdam worden beschermd zodat iedereen “optimaal veilig is”, alleen is nog niet duidelijk wat de beste manier is. Volgens Rijlaarsdam was Wiersum een aimabele en degelijke man, die zich bewust was van de risico’s, die vond dat iedereen een advocaat verdient en die durfde te zeggen waarop het staat. Bij de mobiele politiepost in de straat waar advocaat Derk Wiersum woensdag werd doodgeschoten, is veel aanloop. Volgens een woordvoerster van de politie wordt de plek, waar bewoners terechtkunnen met vragen en zorgen over de liquidatie, erg gewaardeerd. “We kijken of we er ook vrijdag nog kunnen staan.” Volgens de zegsvrouw komen er nog steeds tips binnen. De schutter is nog voortvluchtig.

De politie moet een speciale eenheid krijgen die de strijd met de drugscriminaliteit aangaat, vindt de Nederlandse regering. Voor de nieuwe brigade moet dan wel extra geld op tafel komen, zegt justitieminister Ferd Grapperhaus. Een gespecialiseerde politie-eenheid zou volgens Grapperhaus “echt een enorme hulp zijn”, al “moet er nog meer gebeuren”. Zo’n brigade kan specifieke kennis over drugsbendes verzamelen en de samenwerking tussen politie-onderdelen versoepelen. Ook de contacten met buitenlandse tegenvoeters en met bijvoorbeeld Europol kunnen dan worden aangehaald. En de ‘gewone’ politie kan zich weer richten op haar andere taken.

Regeringspartij CDA stelde al voor zo’n eenheid op te richten en kreeg in de Tweede Kamer veel bijval.