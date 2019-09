Nog geen Vlaamse regering dus “komt er maandag geen Septemberverklaring”

“Een state of the union kan je enkel doen als je een regering hebt. Vraagt u aan mijn collega van het Vlaams Parlement of er nu volgende week maandag een Septemberverklaring zal zijn van de nieuwe regering: neen.” Dat zei Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) donderdag bij Villa Politica op Eén. Federaal minister Maggie De Block (Open VLD) voegde er later haar eigen voorspelling aan toe: “Mijn prognose is vóór het volgende weekend. Nog een tiental dagen zullen ze wel nodig hebben.”

“Volgende maandag hebt u geen Septemberverklaring van de nieuwe Vlaamse regering, daar ben ik wel quasi zeker van”, zei Dewael. “Maar als het van mij afhangt: liefst zo snel mogelijk. En ik maak dezelfde redenering ook voor het federale niveau. Het is niet goed dat die onderhandelingen nog altijd niet van start zijn gegaan. Men heeft blijkbaar gekozen om eerst in de regio’s een regering te vormen. Het is bijna een beetje een confederale opbouw naar een federale regering.”

PS en N-VA moeten kern vormen van federale regering

Dewael vindt dat N-VA en PS de kern moeten uitmaken van die nieuwe federale regering. “Er moet een ernstige en volgehouden poging worden ondernomen om N-VA en PS en een aantal andere partijen te laten onderhandelen, en niet zomaar een schijnoefening. Ik denk dat de geesten nu toch wat gerijpt zijn. Ik hoop dat, eens de Vlaamse regering van start gaat, dat je ook volop volwaardige onderhandelingen krijgt op het federale niveau.”