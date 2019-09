Belgische piloten komen met de schrik vrij na F-16-crash dankzij een ruk aan een hendel: zo werken schietstoelen

Tijdens een oefening in het westen van Frankrijk is donderdag een Belgische F-16 gecrasht. Beide piloten raakten slechts lichtgewond omdat ze hun schietstoel gebruikten. Maar hoe werkt dat eigenlijk en is een schietstoel gebruiken niet gevaarlijk?

“Dat piloten minstens 25 miljoen - zoveel kost een oude F-16 - de grond inboren, wanneer ze aan de hendel van hun schietstoel trekken, daar denken ze op dat moment niet aan. Ze kijken alleen of hun toestel op de grond geen slachtoffers zal maken en dan denken ze aan hun eigen veiligheid.” Dat zegt Bjorn Claes, van de site F-16.net. Hij legt uit hoe een schietstoel werkt

Wanneer de piloot aan de gele hendel trekt, gebeurt de volgende 1,2 seconden van alles. Vooraan het toestel ontploffen eerst twee elementen waardoor de glazen cockpit openbreekt en eraf vliegt. Meteen erna is er onder de zetel een explosie, die de stoel aan een enorme snelheid de hoogte in schiet. Dat kan later soms leiden tot medische klachten. Veel voorkomend is een ingedrukte ruggengraat, waartegen een behandeling bestaat.

Overrulen

In een F-16 met twee zitjes schiet eerst de achterste stoel weg. Daarna de voorste. Dat is omdat de stoelen in een hoek van 30 graden omhoog schieten. Wanneer ze alle twee tegelijk wegschieten, botsen ze op elkaar. Zowel de voorste als de achterste piloot kan aan de schietstoelhendel trekken. De voorste kan dat nog overrulen en blijven zitten als hij denkt dat hij het toestel toch veilig kan laten landen.

Nadat de piloot de hoogte is ingeschoten, gaat alles voorts automatisch. De stoel bijvoorbeeld stabiliseert vanzelf. In het pilotenharnas zit een hoogtemeter en die bepaalt wat er dan gebeurt. Eerst wordt de stoel losgekoppeld van het harnas. Daarna gaat de parachute automatisch open.

Bootje

De piloten hebben altijd ook nog een zak met hulpmateriaal bij, die hangt tussen hun benen. De inhoud van die reddingszak wordt bepaald door de locatie. Daarin zit bijvoorbeeld een bootje, voor het geval ze op water zouden landen. Maar ook een geweer en munitie. Soms ook voedsel.

