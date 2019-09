Mannen rijden ‘zonder bestuurder’ op snelweg: “Jullie doen echt alles voor sociale media”

Enkele jonge Nederlanders filmden zichzelf toen ze letterlijk aan ‘spookrijden’ deden op een snelweg nabij het Utrechtse Eemnes. De bestuurder van de auto laat het rijden over aan de bijrijder, terwijl hij zelf op de achterbank is gekropen. Dat veroorzaakt niet alleen verontwaardiging op sociale media, maar ook bij een andere inzittende. De man smeekt zijn kameraden tevergeefs om terug te keren terwijl hij ze op hun onverantwoord gedrag wijst. “Jullie doen alles voor Snapchat”, klinkt het in de video.

“Geef maar gas!”, roept iemand aan het begin van de beelden die op de Nederlandse website Dumpert verschenen. De bezorgde passagier - die het gevaarlijke tafereel filmt - krijgt enkele keren te horen dat hij zijn “bek” moet houden als hij zijn vrienden eraan herinnert dat hij nog niet dood wil. Na lang aandringen, slaagt hij erin om op zijn vrienden in te praten, waarna de bestuurder weer op zijn plek achter het stuur kruipt.

“Tenminste iemand in die auto die een beetje fatsoenlijk na kan denken”, reageerde iemand op Dumpert, waar de video heel wat negatieve reacties uitlokte. “Helaas zit hij niet achter het stuur.” Het is niet duidelijk of de Nederlandse politie op de hoogte is van de beelden en actie onderneemt om de bestuurder en zijn passagiers op te sporen.

