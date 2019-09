Iran waarschuwt Saudi-Arabië en de VS voor militaire acties: “Aanval betekent totale oorlog”

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Mohammad Javad Zarif, heeft donderdag verklaard dat het “totale oorlog” zou zijn, als Saudi-Arabië of de Verenigde Staten een militaire aanval uitvoeren op Iran. De relatie tussen de VS en Iran is de laatste dagen geëscaleerd na aanvallen op twee Saudische oliecentrales die Washington en Riyad aan Teheran hebben toegeschreven. Teheran ontkent echter elke betrokkenheid.

“Wij geloven dat een militaire confrontatie op basis van bedrog afschuwelijk is .... maar we zullen niet twijfelen om ons grondgebied te verdedigen”, zei Zarif aan de Amerikaanse omroep CNN. Daarmee reageert de Iraanse minister op de uitspraken van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, die de aanvallen een “oorlogsdaad” van Iran had genoemd.

Woensdag had de Amerikaanse president Donald Trump de opdracht gegeven aan zijn ministerie van Financiën om de sancties tegen Iran “aanzienlijk te verhogen” na de aanvallen op de Saudische oliecentrales het voorbije weekend. Het was niet meteen duidelijk welke sancties Trump daarmee juist bedoelde. Donderdagochtend noemde Zarif in een tweet Trumps beslissing “economisch terrorisme, onwettig en inhumaan”.

De Jemenitische Houthi-rebellen hebben de verantwoordelijkheid voor de aanvallen opgeëist, maar Pompeo verwierp die opeising.