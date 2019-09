De politie onderzoekt of Kelvin Maynard woensdagavond werd geliquideerd uit wraak voor een ripdeal. De voormalig profvoetballer was voor de buitenwacht een ideale schoonzoon, maar ook een bekende van politie.

“We onderzoeken het scenario dat hij slachtoffer is geworden na een ripdeal”, bevestigt een woordvoerder van de politie. Rippen is jargon voor het stelen van een lading drugs. “Al houden we ook nog altijd ...