Huiszoeking bij Proximus-topvrouw Dominique Leroy

Het Brussels parket heeft donderdagochtend een huiszoeking uitgevoerd bij Proximus-topvrouw Dominique Leroy. Dat meldt het weekblad Knack en wordt aan onze redactie bevestigd. Intussen heeft ook Leroy zelf het nieuws bevestigd. Ook zegt ze dat niet handelde met voorkennis, al geeft ze toe dat ze contacten had met externe partijen voor de verkoop.

“Ik bevestig dat op vraag van het Brussels gerecht vandaag een zoeking plaatsvond in mijn woning en op mijn kantoor”, zegt Leroy. “Deze betreft dezelfde kwestie van een verkooporder van een aantal Proximus-aandelen op 25 juli 2019, uitgevoerd op 1 augustus, waaromtrent de FSMA (de beurswaakhond, red.) reeds informatie heeft opgevraagd. Die informatie wordt aan de FSMA bezorgd.” Het parket bevestigt dat er een gerechtelijk onderzoek loopt tegen de Leroy en dat er op meerdere plaatsen huiszoekingen gevoerd werden.

Leroy had naar eigen zeggen op het moment van de verkoop nog niet besloten om Proximus te verlaten. Maar ze gaf wel toe dat ze al enkele gesprekken had met externe partijen, waaronder KPN. Proximus maakte op 5 september bekend dat Leroy zou vertrekken. Aanvankelijk zou ze nog blijven tot 1 december, maar uiteindelijk werd beslist dat ze op 20 september, morgen/vrijdag dus, zou stoppen.

Vertrek bij Proximus

Dominique Leroy kondigde begin september aan dat ze zou opstappen als CEO van Proximus. Ze gaat begin volgend jaar aan de slag als topvrouw van het Nederlandse telecombedrijf KPN. Ze zou tot 1 december aanblijven, maar na spontane stakingsacties bij Proxius besliste ze al op 20 september het bedrijf te verlaten.

Enkele dagen nadat Leroy haar ontslag aankondigde, lekte al uit dat de beurswaakhond FSMA een onderzoek had geopend naar de Proximus-topvrouw. Leroy heeft een maand voor haar vertrek een pakket aandelen van Proximus ter waarde van 285.000 euro verkocht. De FSMA onderzoekt of er sprake is van handel met voorkennis. Dat is een standaardprocedure. Het is niet duidelijk of de huiszoekingen van vandaag daarmee verband houden.

Leidinggevenden bij beursgenoteerde bedrijven zijn immers verplicht om hun beurstransacties te melden van zodra het totaalbedrag in een kalenderjaar boven 5.000 euro gaat. De FSMA maakt die transacties vervolgens openbaar.

KNP “neem kennis” van de berichtgeving

KPN “neemt kennis van de berichtgeving” over de huiszoekingen. Het is niet duidelijk of er ook bij KPN, haar toekomstige werkgever, speurders zijn geweest. “In algemene zin kunnen we zeggen dat we desgevraagd meewerken aan onderzoeken van overheidsinstanties”, is het enige wat een woordvoerster van het Nederlandse telecombedrijf nog kwijt wil.