Barcelona voorziet omzet boven 1 miljard euro

FC Barcelona hoopt dit seizoen de eerste voetbalclub te worden die meer dan 1 miljard euro aan omzet kan genereren. Algemeen directeur Oscar Grau maakte donderdag bekend dat er gerekend wordt op een zakencijfer van 1,047 miljard euro. De Catalanen zitten zo een jaar voor op schema.

Volgens de cijfers die Barça publiceerde in aanloop naar de algemene vergadering van 6 oktober moet de omzet voor het seizoen dat net begonnen is 1,047 miljard euro bedragen. Dat is zes procent meer dan vorig jaar, toen Barcelona afklopte op 990 miljoen euro.

“Het record dat we gaan ronden is historisch voor een sportclub. We doen beter dan de NBA- en NFL-franchises. Geen enkele andere voetbalclub komt in de buurt”, pocht directeur Grau op een persconferentie. Voorzitter Josep Maria Bartomeu had als objectief gesteld om de mythische grens van een miljard euro te overschrijden voor het einde van zijn mandaat in 2021. Bij rivaal Real Madrid had preses Florentino Pérez een gelijkaardig doel voor ogen.

Volgens het voorlopige budget lopen de uitgaven op tot 1,007 miljard euro, waardoor Barcelona op het einde van het seizoen 11 miljoen euro nettowinst zou moeten maken. Vorig seizoen realiseerde Barcelona een uitgavenpost van 973 miljoen euro en een positief nettoresultaat van 5 miljoen euro. De Catalaanse supermacht kampt nog met een schuld van 217,2 miljoen euro.

Grau noemde het verminderen van de enorme loondruk als voornaamste financiële uitdaging voor Barça. Vooral de lonen van de spelers wegen zwaar door op het budget. In het seizoen 2019-2020 zal de loonkost met 3 procent afnemen, van 525 naar 507 miljoen euro. De algemeen directeur maakte ook nog bekend dat de club 73 miljoen euro zal investeren in Camp Nou.