ANALYSE. Club-watcher Bart Lagae: “Anderlecht komt op het juiste moment voor Club Brugge”

Na een Champions League-resultaat waar niemand tevreden over was, wil Club Brugge orde op zaken stellen in de competitie. De komst van aartsrivaal Anderlecht komt op het juiste moment om het elan van het competitiebegin terug te vinden. De falende spitsen zijn uit op revanche, iedereen staat op scherp om het gewonde dier Anderlecht een symbolische slag toe te brengen.