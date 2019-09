Automobilisten stichten club: “We willen ons niet meer schamen als we met de auto rijden”

Een nieuwe lobbygroep wil de rechten van de autobestuurders verdedigen en “eist het recht op van automobilisten om hun auto te gebruiken zonder zich slecht te voelen”. “De wagen moet uit het verdomhoekje”, zegt woordvoerder Stijn Blanckaert.

“Ik wil me niet slecht voelen als ik met de auto naar een stad rij, zeker als er geen deftige tram- of treinverbinding is als alternatief.”

Stijn Blanckaert, de woordvoerder van de nieuwe lobbygroep Freesponsible, wil “een stem geven aan de 5,8 miljoen automobilisten in ons land”. “We worden nu te veel in het verdomhoekje gedrukt door bepaalde stemmen die de auto zo snel mogelijk uit het verkeer willen bannen”, zegt Blanckaert.

Lage-emissiezones: slecht aangepakt, vindt Freesponsible. Foto: Photo News

De nieuwe vzw moet de autobestuurder vertegenwoordigen in debatten met de overheid. Ze is mee opgericht door Febiac, de koepelorganisatie van de auto-industrie. “Maar we hebben onze eigen standpunten”, zegt Blanckaert. “We zijn ook volstrekt apolitiek.”

Niet extreem

De vzw wil zich niet wagen aan “extreme” standpunten. “We gaan niet pleiten om de snelheidslimiet te laten vallen op de snelwegen, we zijn niet tegen elektrische auto’s. Maar kijk hoe bij de lage-emissiezones verschillende normen worden gehanteerd in Antwerpen en Brussel. Dat is maar één voorbeeld van een maatregel waar men veel beter rekening had moeten houden met de stem van de autobestuurders zelf. Die stem willen wij vertolken.”