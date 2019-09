Keizersnede veroorzaakt slechte darmbacteriën

Baby’s die via een keizersnede ter wereld worden gebracht, hebben vaker ziekteverwekkende bacteriën in hun darmen dan baby’s die op natuurlijke wijze zijn geboren. Dat staat in een grootschalige Britse studie die in het tijdschrift Nature is verschenen. Daarin vergeleken onderzoekers de darmflora van 596 Britse baby’s. Bij 83 procent van de baby’s die via een keizersnede waren geboren vonden de onderzoekers ziekteverwekkende en vaak ook resistente bacteriën. Bij de kinderen die via een natuurlijke bevalling waren geboren, was dat 49 procent – ze hadden de ziekteverwekkende bacterie alleen als ze waren blootgesteld aan antibiotica of als ze geen borstvoeding hadden gekregen.