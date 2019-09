Enger dan ‘It’: documentaire over akelige (én echte) stadsclown jaagt iedereen de stuipen op het lijf

In 2014 maakt de wereld kennis met ‘Wrinkles de Clown’ wanneer een angstaanjagend filmpje van een clown viraal gaat. Voer voor nachtmerries, maar het blijkt - tot op een bepaalde hoogte - in scène gezet. De enge harlekijn is namelijk ingehuurd door ouders die hun stoute dochter een lesje willen leren. ‘Wrinkles’ wordt meteen legendarisch. Hij wordt overstelpt met telefoontjes en er verschijnen talloze filmpjes op internet van en over de clown. Maar wie is Wrinkles en wat bezielt hem om zijn lucratief bedrijf op te richten? Een nieuwe documentaire zoekt dat nu uit.

‘Wrinkles’ was een tijdlang niet weg te slaan uit het nieuws. Geobsedeerde fans filmden zichzelf terwijl de ze clown opbellen, kinderen dreigen met geweld als de man ooit onder hun bed kruipt en ouders dreigen er op hun beurt mee dat ze hem gaan contacteren bij het minste wangedrag.

Een documentaire zoekt nu uit wie de man achter de make-up is en verdiept zich in de creatie van de mythe rond de angstaanjagende figuur. De trailer van de film - die op 4 oktober in zalen verschijnt - jaagt kijkers echter nu al de stuipen op het lijf. “Schei maar uit, Pennywise (de enge antagonist die werd bedacht door Stephen King, nvdr.), er is een nieuwe ijzingwekkende clown in de stad”, klinkt het.

Foto: YouTube

bekijk ook

Griezelige clown duikt op in donker woud

Nieuwe trailer ‘It: Chapter 2’ bezorgt kijkers slapeloze nachten