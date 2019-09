Treinstakingen kostten NMBS vorig jaar 5,6 miljoen

Door de treinstakingen van 2018 is de NMBS in totaal 5,6 miljoen euro aan inkomsten misgelopen. Er waren toen drie aangekondigde stakingen die in totaal zeven dagen in beslag namen.

De cijfers komen uit een schriftelijke vraag van Kamerlid Tomas Roggeman (N-VA) aan minister van Mobiliteit François Bellot (MR). De NMBS boekte in 2018 een omzet van bijna 2,6 miljard euro, de winst bedroeg 94,7 miljoen euro.

De staking die bij het personeel het meest weerklank vond, was die van 28 tot 30 juni, toen ruim 5.100 personeelsleden staakten. In totaal werken er zo’n 20.000 mensen voor de NMBS. Ook bij Infrabel en HR Rail werd toen gestaakt, terwijl de minimale dienstverlening van kracht was.

2019 lijkt tot dusver een rustiger jaar op sociaal vlak. Er waren wel twee stakingen op zaterdagen tijdens de zomervakantie en op 13 februari was er een nationale staking die ook het spoor trof.