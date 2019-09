Davy Gilles duikt in bed met James Cook voor openhartig gesprek over overspel: “Ik heb haar daar veel verdriet mee gedaan”

Romeo Davy Gilles scheepte deze week in bij ‘Gert Late Night’ als de centrale gast van de week. Donderdagavond kroop de zanger en acteur in bed met James Cook om zijn diepste geheimen over zijn verleden te onthullen. Gilles sprak niet alleen openhartig over zijn onzekerheden en ouders, maar ook over zijn overspel. “Dat was voor mij de moeilijkste periode in mijn leven”, klinkt het tussen de lakens. “Ik heb haar daar heel veel verdriet mee gedaan.”