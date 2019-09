Bij AA Gent spreken ze al van een toptrio: “Na MSN en BBC presenteren wij DYD!”

Eentje bij de start van de eerste helft en eentje net voor de pauze. Jonathan David deed twee keer de netten trillen voor de Buffalo’s op het Europese toneel. Vooral het tweede doelpunt mocht er wezen. Buitenkantje voet van Sven Kums, hakballetje van Laurent Depoître en kanonskogel van David. Bingo!

De amper 19-jarige Canadees zit dit seizoen intussen aan negen doelpunten en vier assists in amper dertien wedstrijden…

Dit seizoen zijn ook Laurent Depoître en Roman Yaremchuk (die de assist voor het eerste doelpunt tegen Saint-Etienne gaf) uitstekend bezig. De eerste zit aan zes doelpunten en twee assists in negen wedstrijden, de tweede aan zeven goals en vier assists in tien optredens.

Goed genoeg voor AA Gent om het aanvallende trio uit te roepen tot ‘DYD’. In navolging van het MSN van Barcelona (Messi, Suarez, Neymar) en het BBC van Juventus (Bonucci, Barzagli en Chiellini).

DYD STRIKES AGAIN...😎 @its_davidoff16 scores his 8th goal in 13 matches. His 3rd in the @EuropaLeague this season. That's now 21 goals out of 30 scored by either David, Yaremchuk or @laudepoitre #GNTASSE #UEL #COBW https://t.co/NFzhThXuon