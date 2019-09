“800 kilometer per uur. En toen vielen de motoren plots uit”

Motorpech. Dat is wellicht de oorzaak van de crash van een Belgische F-16 in Bretagne. Het toestel vloog met een snelheid van 800 kilometer per uur op amper 500 meter hoogte toen beide motoren uitvielen. “Een snelle poging om die weer aan de praat te krijgen, lukte niet. Daarop hebben de piloten hun schietstoel gebruikt”, klinkt het bij defensie. Het vliegtuig raakte bij het neerstorten een huis. Eén piloot kwam met zijn parachute in een hoogspanningsleiding terecht en is lichtgewond.