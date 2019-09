Bölöni: “Antwerp titelkandidaat? Rustig blijven iedereen”

Antwerp krijgt zaterdag Cercle Brugge over de vloer op de Bosuil. Een uitgelezen kans om het thuisrapport met 9 op 9 op te smukken. Sommige analisten zien de Great Old na de fameuze kwaliteitsinjectie zelfs als titelkandidaat en ook de fans dromen luidop van meer. Trainer Laszlo Bölöni daarentegen blijft zijn nuchtere zelve. “Ik ben een supporter, net als hen, maar ik ben natuurlijk ook de coach. En dan zeg ik: rustig blijven iedereen. Hoelang is het al geleden dat Antwerp kampioen werd? (van 1957, nvdr.) Wel, als je één keer om de vier jaar kampioen wordt, dán mag je titelambities uitspreken. Zo ver zijn we nog niet.”

Het nieuwe Antwerp moet in staat zijn dominanter te gaan voetballen. Zondag op het veld van Anderlecht kroop rood-wit één helft lang achteruit, maar toen enkele persoonlijkheden tijdens de rust aan de coach vroegen om wat hoger te spelen, zagen we tot wat deze ploeg in staat is.

“Het klopt dat we onze tactiek op vraag van de spelers hebben bijgesteld. Maar laten we niet spreken van een anarchie in de kleedkamer”, countert Bölöni. “Ik heb de match herbekeken en geanalyseerd. En het was ook niet zo simpel dat we gewoon vijftien meter hoger stonden om de bal te veroveren.”