Zo oogst je veenbessen

U hallucineert niet, en de roze walvis die u voor u ziet heeft ook niets te maken met drankmisbruik. Of hooguit met veenbessensap. Met deze foto, genomen tijdens de veenbessenoogst in Rochester, Massachusetts, kondigt de Amerikaanse vruchtendrankproducent Ocean Spray een samenwerking aan met luxekledingmerk Vineyard Vines, dat een walvis in zijn logo heeft.

Samen willen de drankenproducent en het kledingmerk zich inzetten voor Bright Pink, een organisatie die zich toespitst op bewustwording van borst- en eierstokkanker. Ocean Spray zal op zijn flesjes acties voor het goede doel van Bright Pink promoten. Hoeden- en dassenverkoper Vineyard Vines zal een exclusieve collectie op de markt brengen.(agg)