Michel Preud’homme: “Deze zege is héél erg belangrijk”

Standard hield donderdagavond in zijn openingswedstrijd in de poulefase van de Europa League de drie punten thuis tegen het Portugese Vitoria Guimaraes (2-0). “Deze overwinning is heel erg belangrijk en doet deugd, want het was geen makkelijke partij”, reageerde coach Michel Preud’homme na de confrontatie in Luik.

De Rouches konden zelden dreigen op Sclessin. Een owngoal was nodig om de partij open te breken. “We hebben wat geluk gehad dat die afgeweken bal in doel verdween. Al gebeurde dat wel in een fase waarin we overwicht hadden”, verklaarde Preud’homme, die zich op een lastige wedstrijd voorbereid had. “We wisten dat het moeilijk zou zijn om deze ploeg te kloppen. Het ontbrak ons aan nauwkeurigheid en goede loopacties in balbezit. Gaandeweg presteerden we wel beter.”

Een belangrijke rol was weggelegd voor Vanja Milinkovic-Savic, die voor het eerst in doel stond bij Standard. “We bereiden hem sinds het begin van het seizoen voor. Vanja heeft een voorbeeldige mentaliteit en verdiende zijn kans. Het was de goede match om hem te lanceren, maar ook geen geschenk. Hij moest solide zijn. Vanja liet goede dingen zien, maar ging af en toe ook even de mist in.”

Op het einde van de match maakte Zinho Vanheusden onder luid applaus van de Luikse supporters zijn rentree, na een lange revalidatie van een knieblessure. Volgens ‘MPH’ is de getalenteerde verdediger, die definitief de overstap maakte van Inter, bijna klaar om een volledige wedstrijd te spelen.

Ivo Vieira, de trainer van Vitoria, verweet zijn spelers een gebrek aan efficiëntie. “We maken onze kansen niet af en daardoor verliezen we”, analyseerde de Portugese oefenmeester. “Jammer, want de ploeg speelde een goede en voorbeeldige wedstrijd. Wij kwamen om te winnen, maar Standard heeft meer ervaring in deze competitie.”