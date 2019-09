Kums en Odjidja verwijten doelman Thomas Kaminski niets na flater

Na een onwaarschijnlijke misser van doelman Thomas Kaminski gaf AA Gent diep in de tweede helft de zege nog bijna uit handen tegen Saint-Étienne (3-2), donderdagavond op de eerste speeldag in groep I van de Europa League.

“Na de 3-1 denk je natuurlijk dat je de wedstrijd zonder al te veel problemen meer kan uitspelen. Maar dan maakte Thomas Kaminski een foutje en kwam Saint-Etienne plots terug in de wedstrijd. Dit echter wel zonder al te veel druk te zetten op onze verdediging”, begon Sven Kums.

“We mogen Kaminski echter helemaal niets verwijten. Dit zijn nu eenmaal dingen die kunnen gebeuren in een match. Vergeet niet dat Thomas enkele schitterende reddingen in huis had ook. Wij doen met deze 3-2 een uitstekende zaak.”

Ook Vadis Odjidja verweet Kaminski niets. “Hun tweede goal was dom, maar dat kan gebeuren als een keeper probeert om mee te voetballen. Vandaag was dat niet belangrijk want we stonden 3-1 voor. Het werd nog spannend, maar de zege is binnen. De fans apprecieren dat hier enorm. De sfeer was vanavond meteen goed, het was leuk om hier te spelen. Ik denk dat we de wedstrijd onder controle hadden en geen enkele kans tegen creëren tot halfweg in de tweede helft. We hadden eenn plan met diepgang met twee spitsen en we zien dat we zo twee keer scoren. Na hun 3-2 beetje zat de schrik er een beetje in achterin, maar de jongens hebben het fantastisch gedaan. Onze twee centrale verdedigers hebben alles weggekopt, en Kaminski deed ook nog een goede redding. Ze stonden pal vanachter. De wedstrijden volgen elkaar nu snel op, maar onze droom was Europa. We zijn hier nu, dus we moeten niet met excuses afkomen dat we niet fit zouden zijn. We trainen genoeg en we worden goed voorbereid, dus we gaan fit zijn zondag.”