Loris Karius doet het opnieuw: doelman blundert voor Besiktas in Europa League

Het komt waarschijnlijk nooit meer goed met Loris Karius. De Duitse doelman ging de wereld rond toen hij bij Liverpool blunderde in de Champions League-finale en vanaf toen ging het enkel nog bergaf. Donderdag was het opnieuw prijs. Karius schatte een uittrap van de doelman van Slovan Bratislava compleet verkeerd in, kegelde zijn ploegmaat omver en zag Andraz Sporar de 1-0 scoren tegen Besiktas. De Turken gingen uiteindelijk met 4-2 onderuit op de eerste speeldag in de Europa League.

LEES OOK. Thomas Kaminski zorgt bij AA Gent voor dé blunder van de Europa League-avond

De beelden: