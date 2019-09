Van “Euro-Schande” tot “Wunder”: piepkleine debutant zorgt voor meest opmerkelijke overwinning in de Europa League

AA Gent en Standard hielden donderdagavond de drie punten thuis in de Europa League. Er vielen daarnaast enkele opvallende uitslagen te noteren, zoals de 3-4-zege van Dudelange tegen APOEL Nicosia, maar dé meest merkwaardige was die van Borussia Mönchengladbach - RZ Pellets WAC.

Het leek een strijd van David tegen Goliath in Groep J. Mönchengladbach, de ex-club van Thorgan Hazard, werd samen met AS Roma beschouwd als de overduidelijke favorieten om door te stoten naar de volgende ronde. En na twee seizoenen zonder Europees voetbal wilden de Duitsers zich op de eerste speeldag graag tonen voor eigen publiek in het Borussia-Park, waar toch meer dan de helft van de 54.022 zitjes bezet waren.

Maar die aanwezigen zagen Gladbach afgaan als een gieter tegen het kleine RZ Pellets WAC. Wie? Ja, dat dachten we ook bij het lezen van de uitslag: 0-4! De Duitsers trapten liefst vijftien keer op doel en had 69 procent balbezit, maar kreeg de zwaarste Europese thuisnederlaag in de clubgeschiedenis aangesmeerd van de Oostenrijkse nummer drie van vorig seizoen.

4 - Das 0-4 von Borussia Mönchengladbach ist die höchste Heim-Niederlage in Gladbachs Europapokal-Historie. 4 Gegentreffer gab es zuletzt beim 2-4 gegen Fenerbahce 2012 in der #EuropaLeague-Gruppenphase. Debakel. #BMGWAC pic.twitter.com/tBE5PYQOkq — OptaFranz (@OptaFranz) September 19, 2019

Bij de rust werden de spelers van Mönchengladbach al uitgefloten door de bijna 35.000 aanwezige toeschouwers. Niet onlogisch vanwege de 0-3-achterstand na doelpunten van Shon Zalman Weissman, Mario Leitgeb en Marcel Ritzmaier. Die tweede zou er na de pauze nog eentje bijdoen, waarna zowat alle thuisfans hun zitje verlieten en teleurgesteld naar huis keerden.

In de Duitse pers werden termen als “Euro-Schande” en “Heim-Debakel” in de mond genomen. Ook niet onlogisch want de totale marktwaarde van de bezoekers is nog geen 12 miljoen euro, een peulenschil vergeleken met de 257 miljoen van de kern van Gladbach.

In Oostenrijk waren ze, uiteraard, een stuk enthousiaster. Daar spraken de kranten onder andere over een “EL-Wunder” en een “Sensation”.

Debutant

Maar wie of wat is RZ Pellets WAC nu? Wel, de club is afkomstig uit het Oostenrijkse stadje Wolfsberg. Waar om en bij de 25.000 mensen wonen. U leest het goed, 10.000 minder dan het toeschouwersaantal voor de wedstrijd in Mönchengladbach.

34.846 Zuschauerinnen und Zuschauer sind hier im Borussia-Park. Um knapp 10.000 mehr als Wolfsberg Einwohner hat. #BMGWAC #UEL — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) September 19, 2019

Tot voor kort heette de club Wolfsberger AC, maar door de komst van een nieuwe sponsor werd de officiële naam veranderd naar Riegler & Zechmeister Pellets Wolfsberger Athletik Club. De club, die een stadion heeft met een capaciteit van 7.300 zitjes, speelt sinds 2012 in de Oostenrijkse Bundesliga na jaren jojo gespeeld te hebben tussen de tweede en derde klasse.

Vorig seizoen eindigde ze als derde, achter kampioen RB Salzburg en LASK Linz. Goed voor het allereerste ‘échte’ Europese ticket in de clubgeschiedenis want in 2015-2016 kwamen ‘Die Wölfe’ niet verder dan de voorrondes van de Europa League na een 6-0-nederlaag tegen Dortmund.

En de debuutwedstrijd in de Europa League was er dus meteen ‘boenk’ op. Bij Mönchengladbach waren ze “boos”, bij de mannen van de pellets spraken ze van een “magische avond”.

Dat Romano Schmid volgens de UEFA ook nog eens zorgde voor de dribbel van de dag, maakte het Oostenrijkse feest helemaal compleet.