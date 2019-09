Uitzetting diplomaten zorgt voor nieuwe deuk in relaties VS - Cuba

Het VN-hoofdkwartier in New York. De uitwijzing van twee Cubaanse diplomaten vond plaats in de aanloop naar de jaarlijkse Algemene Vergadering van de VN. Foto: AFP

De Verenigde Staten zetten twee Cubaanse VN-diplomaten het land uit. Ze zouden de Amerikaanse nationale veiligheid in gevaar brengen. Cuba noemt de uitwijzing “onverdedigbaar”.

De beslissing om de twee Cubaanse diplomaten huiswaarts te sturen komt er kort voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van de VN. Die vindt komende dinsdag in New York plaats.

De VS beschuldigen de Cubanen van “beïnvloedingsoperaties”. Dat zou betekenen dat ze tactische informatie hebben verzameld over een tegenstander of propaganda hebben verspreid. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlands Zaken vraagt de twee diplomaten om het land te verlaten. Tot dan mogen ze zich niet buiten Manhattan begeven, een maatregel die trouwens ook geldt voor diplomaten uit Iran, Noord-Korea, China, Rusland en Syrië.

De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez noemde de uitwijzing “onverdedigbaar”. “Ik verwerp met klem de onverdedigbare uitwijzing van twee functionarissen van de Cubaanse permanente VN-missie en de beperking van de bewegingsvrijheid voor de diplomaten en hun families”, reageerde hij op Twitter.

Steun aan Venezuela

Nadat Barack Obama de diplomatieke betrekkingen tussen de VS en Cuba in 2015 had hersteld, bekoelden de relaties tussen de twee landen opnieuw onder president Donald Trump. Onder meer de steun van Cuba aan het Venezolaanse regime van Nicolás Maduro zorgt voor spanningen. De VS oordelen immers dat de regering-Maduro haar macht misbruikt en de mensenrechten schendt. Begin augustus kondigden de VS nog een embargo tegen Venezuela af. Landen die nog zaken deden met Venezuela, zouden worden bestraft.

Aangezien de hoofdzetel van de VN zich in New York bevindt, zijn de VS in principe verplicht visa toe te kennen aan leiders die vergaderingen bijwonen of aan permanente vertegenwoordigers. Toch maken ze van de gelegenheid gebruik om landen sancties op te leggen.